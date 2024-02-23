Якими повинні бути ваші дії у разі, якщо ВЛК була проведена неповноцінно, а формально. Адвокат Роман Сімутін розповів, як необхідно діяти у такій ситуації.

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Як правильно пройти ВЛК

Перш за все адвокат радить перед проходженням ВЛК заявити про необхідність проведення аналізів. За його словами, це має дати зрозуміти, що ви ознайомлені із законним порядком проходження ВЛК.

В деяких випадках їх беруть з вашої електронної картки HELSI невідомо якої давнини та без аналізів на цукор, гепатит та ВІЛ,

– зазначає Сімутін.

Ваші подальші кроки:

додайте до своєї особової справи всі доступні лікарські виписки, висновки та амбулаторну карту, без жодного винятку;

при проходженні огляду у профільного лікаря щодо вашого захворювання, детально розкажіть про наявні проблеми, продемонструйте виписку та повідомте, що ці дані додані до особової справи.

Дії, якщо ВЛК визнала придатним до служби хворого

Якщо ваші проблеми зі здоров’ям тягнуть як мінімум на обмежену придатність, але вам ставлять придатний і не направляють на додаткове обстеження, одразу прямуйте до голови ВЛК, пишіть скаргу і чекайте офіційної відповіді. Не надання відповіді можна розглядати як бездіяльність голови ВЛК, з подальшим оскарженням,

– радить юрист.

Сімутін додає, що необхідно завжди вимагати офіційний висновок ВЛК щодо придатності, який буде оформлений у вигляді довідки. Відсутність цього висновку може ускладнити подальший процес оскарження.

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