Прокачка нефти через "Дружбу" приостановлена: этот нефтепровод идет из России в ЕС через Украину

15 ноября 2022 , 21:09
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Portfolio

Транспортировку нефти через нефтепровод "Дружба" 15 ноября остановили. Поэтому в Венгрии решили созвать заседание совета обороны.

В России традиционно обвинили Украину

Трубопровод "Дружба" поставляет российскую нефть в страны Евросоюза. Происходит это через территорию Украины.

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По состоянию на вечер 15 ноября российская нефть не поступает в Венгрию. Поэтому венгерский премьер-министр Виктор Орбан созвал заседание Совета безопасности.

По данным СМИ, министр обороны Венгрии провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кстати, в России уже заявили, что поставки нефти якобы перекрыла Украина. Это, мол, произошло из-за падения напряжения. Интересно, что о причинах "падения напряжения" там ни словом не обмолвились. Россияне ничего не сказали о том, что сегодня атаковали своими ракетами 15 объектов энергетической инфраструктуры, и почти вся Украина оказалась без света.

Заметим, что украинские власти информацию об остановке транспортировки нефти пока не комментировали.

Обратите внимание!  15 ноября, в первый день саммита G20, россияне нанесли самый масштабный ракетный удар по территории Украины. По данным СМИ, 2 российские ракеты упали на территории Польши и убили 2 человека. Официального подтверждения этой информации нет, однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в срочном порядке созвал комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны.

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Автор: Софія Мінджоса