Прокачка нефти через "Дружбу" приостановлена: этот нефтепровод идет из России в ЕС через Украину
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Транспортировку нефти через нефтепровод "Дружба" 15 ноября остановили. Поэтому в Венгрии решили созвать заседание совета обороны.
В России традиционно обвинили Украину
Трубопровод "Дружба" поставляет российскую нефть в страны Евросоюза. Происходит это через территорию Украины.
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По состоянию на вечер 15 ноября российская нефть не поступает в Венгрию. Поэтому венгерский премьер-министр Виктор Орбан созвал заседание Совета безопасности.
По данным СМИ, министр обороны Венгрии провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Кстати, в России уже заявили, что поставки нефти якобы перекрыла Украина. Это, мол, произошло из-за падения напряжения. Интересно, что о причинах "падения напряжения" там ни словом не обмолвились. Россияне ничего не сказали о том, что сегодня атаковали своими ракетами 15 объектов энергетической инфраструктуры, и почти вся Украина оказалась без света.
Заметим, что украинские власти информацию об остановке транспортировки нефти пока не комментировали.
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