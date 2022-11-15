Прокачка нефти через "Дружбу" приостановлена: этот нефтепровод идет из России в ЕС через Украину

Транспортировку нефти через нефтепровод "Дружба" 15 ноября остановили. Поэтому в Венгрии решили созвать заседание совета обороны.

В России традиционно обвинили Украину

Трубопровод "Дружба" поставляет российскую нефть в страны Евросоюза. Происходит это через территорию Украины.

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По состоянию на вечер 15 ноября российская нефть не поступает в Венгрию. Поэтому венгерский премьер-министр Виктор Орбан созвал заседание Совета безопасности.

По данным СМИ, министр обороны Венгрии провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кстати, в России уже заявили, что поставки нефти якобы перекрыла Украина. Это, мол, произошло из-за падения напряжения. Интересно, что о причинах "падения напряжения" там ни словом не обмолвились. Россияне ничего не сказали о том, что сегодня атаковали своими ракетами 15 объектов энергетической инфраструктуры, и почти вся Украина оказалась без света.

Заметим, что украинские власти информацию об остановке транспортировки нефти пока не комментировали.

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