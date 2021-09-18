Прокладывали траншею: в Каменце-Подольском обнаружили древнерусское захоронение

Археологи в Каменце-Подольском при прокладке траншеи обнаружили захоронение женщины ХIII – ХIV века. Сейчас, по информации специалистов, оно является первым на территории Старого города.

Об этом рассказал научный сотрудник Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника Петр Болтанюк. Ранее древнерусские захоронения в Каменце-Подольском обнаруживали на территории замка.

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Захоронение касалось христианской традиции

Петр Болтанюк сообщил изданию, что при прокладке траншеи для земляного кабеля к востоку от Армянского бастиона – наткнулись на захоронение женщины возрастом до 30 лет. Исследования погребальной камеры показали, что оно прямоугольной формы. Вероятно, это был деревянный гроб.

Наличие керамики внутри дает возможность предварительно предположить, что это – XIII – ХIV век. У нее на пальцах обнаружили 2 псевдовитых кольца, что тоже характерно для ХІІІ – ХIV века,

– отметил Болтанюк.

По словам научного сотрудника Каменец-Подольского государственного исторического музея-заповедника, женщина похоронена головой на запад, что свидетельствует о христианской традиции. В то же время она похоронена в трипольском культурном слое – рядом археологи обнаружили остатки жилища раннетрипольского периода.

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Кандидат исторических наук Павел Нечитайло отметил, что соответствующее захоронение связано с церковью, стоявшей при въезде на Армянский рынок.

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