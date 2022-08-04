Советник Монастырского указал на прокол российских пропагандистов по поводу "обстрелов ВСУ"

Всех возмутила новость, как правозащитная организация Amnesty International повелась на нарративы россии и продвинула пропаганду кремля. С этим еще разбираются, однако уже заметно, как российская кампания "прокалывается" и по другим дискредитирующим данным.

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов считает, что отчет Amnesty International является одной из частей информационной кампании, которую запустила россия, по дискредитации украинских войск. Об этом он сказал 24 каналу. А также указал и на другие разногласия в кремлевских нарративах.

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пропаганда не рассчитала один момент

Он вспомнил, после того, как российские оккупанты обстреляли колонию с пленными украинцами в Еленовке, что на Донбассе, они запустили свой очередной циничный фейк. После этого анонимные телеграмы начали распространять тезис, что ВСУ могли получить неправильную информацию и ударить по колонии.

Смирнов подчеркнул, что кремлевские пропагандисты, видимо, упустили тот момент, что западное вооружение очень точное, а украинские военные прошли соответствующую учебу. Меткие удары по Антоновскому мосту еще раз это подтверждают.

"Так что заявлять, что "прилетает" не туда, как-то случайно, а тем более по своим людям – бессмысленно", – сказал он.

Главная цель этих фейков

Мы должны понимать, что это запущенная очень большая информационная кампания по дискредитации украинских военных перед западными партнерами. Им это нужно для того, чтобы отрезать нас от тылов,

– сказал Смирнов.

И добавил, что враг остановился на линии фронта именно из-за эффективных действий украинских военных. Они ничего не могут с этим поделать, поэтому у них началась "охота" на HIMARS. Кроме того, появилось еще больше вбросов, чтобы заставить Запад прекратить поставлять нам оружие.

Советник также предостерег, что скоро будут новые волны российской пропаганды и информационные атаки, распространяемые страной-агрессором. О них украинское общество будет предупреждено.

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