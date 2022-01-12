Решение об экстрадиции будет принимать городской суд Праги. Об этом заявил представитель чешской прокуратуры Алеш Цимбала.

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Чехия соглашается с ходатайством Украины

Чешская прокуратура завершила досудебное расследование против Александра Франчетти. В суд 11 января направили ходатайство об экстрадиции россиянина в Украину.

Муниципальная прокуратура в Праге завершила так называемое предварительное расследование и 11 января 2022 года направила в городской суд в Праге предложение по принятию решения о допустимости экстрадиции для уголовного преследования,

– заявил Цимбала.

Правоохранители работали над оценкой законности экстрадиции Франчетти и возможных правовых препятствий. Окончательное решение после судебного разбирательства будет принимать министр юстиции Чехии.

Заметьте! В случае одобрения экстрадиции Александра Франчетти городским судом Праги и министром юстиции Чехии, россиянин будет отвечать перед нашим судом за преступления против Украины, которые он совершил в 2014 году.

Задержание Франчетти: главное

Россиянина Александра Франчетти задержали в аэропорту в Праге 12 сентября 2021 года на основании украинского ордера. Франчетти подозревают в участии в оккупации и аннексии Крыма в 2014 году.

В Москве ожидаемо началась настоящая истерика. Задержание Франчетти там назвали "похищением".

В украинском МИД через день после задержания Франчетти заявили, что в ближайшее время Чехия передаст россиянина Украине. Такие же намерения подтвердили и в Офисе генпрокурора.

14 сентября Пражский суд взял под стражу Александра Франчетти.

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