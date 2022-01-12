Решение об экстрадиции будет принимать городской суд Праги. Об этом заявил представитель чешской прокуратуры Алеш Цимбала.

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Чехия соглашается с ходатайством Украины

Чешская прокуратура завершила досудебное расследование против Александра Франчетти. В суд 11 января направили ходатайство об экстрадиции россиянина в Украину.

Муниципальная прокуратура в Праге завершила так называемое предварительное расследование и 11 января 2022 года направила в городской суд в Праге предложение по принятию решения о допустимости экстрадиции для уголовного преследования,
– заявил Цимбала.

Правоохранители работали над оценкой законности экстрадиции Франчетти и возможных правовых препятствий. Окончательное решение после судебного разбирательства будет принимать министр юстиции Чехии.

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