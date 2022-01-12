Рішення про екстрадицію ухвалюватиме міський суд Праги. Про це заявив речник чеської прокуратури Алеш Цимбала.
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Чехія погоджується з клопотанням України
Чеська прокуратура завершила досудове розслідування проти Олександра Франчетті. До суду 11 січня скерували клопотання про екстрадицію росіянина до України.
Муніципальна прокуратура в Празі завершила так зване попереднє розслідування і 11 січня 2022 року направила до міського суду в Празі пропозицію щодо прийняття рішення про допустимість екстрадиції для кримінального переслідування,
– заявив Цимбала.
Правоохоронці працювали над оцінкою законності екстрадиції Франчетті та можливі правові перешкоди. Остаточне рішення після судового розгляду прийматиме міністр юстиції Чехії.
Затримання Франчетті: головне
- Росіянина Олександра Франчетті затримали в аеропорті в Празі 12 вересня 2021 року на підставі українського ордеру. Франчетті підозрюють в участі в окупації та анексії Криму в 2014 році.
- У Москві очікувано почалася справжня істерика. Затримання Франчетті там назвали "викраденням".
- В українському МЗС через день після затримання Франчетті заявили, що найближчим часом Чехія передасть росіянина Україні. Такі ж наміри підтвердили і в Офісі генпрокурора.
- 14 вересня Празький суд взяв під варту Олександра Франчетті.
Більше про затримання Франчетті в нашому сюжеті: дивіться відео