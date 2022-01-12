Рішення про екстрадицію ухвалюватиме міський суд Праги. Про це заявив речник чеської прокуратури Алеш Цимбала.

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Чехія погоджується з клопотанням України

Чеська прокуратура завершила досудове розслідування проти Олександра Франчетті. До суду 11 січня скерували клопотання про екстрадицію росіянина до України.

Муніципальна прокуратура в Празі завершила так зване попереднє розслідування і 11 січня 2022 року направила до міського суду в Празі пропозицію щодо прийняття рішення про допустимість екстрадиції для кримінального переслідування,
– заявив Цимбала.

Правоохоронці працювали над оцінкою законності екстрадиції Франчетті та можливі правові перешкоди. Остаточне рішення після судового розгляду прийматиме міністр юстиції Чехії.

Затримання Франчетті: головне

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