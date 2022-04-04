Прокуратура начала расследование обстрелов поселков Запорожское, Владимировка, Вознесенское
Источник:Днепропетровская областная прокуратура
Днепропетровская областная прокуратура начала расследование обстрелов оккупантами поселков Запорожское, Владимировка и Вознесенское.
Согласно следствию, 3 апреля 2022 года вооруженные силы РФ произвели запрещенный реактивный артиллерийский обстрел.
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Известно, что он был сделан системой залпового огня "Торнадо-С" с кассетными боевыми зарядами.
Обстрелы / Фото Прокуратура
Удар пришелся по населенным пунктам Запорожское и Владимировка Криворожского района.
В ходе осмотра места событий обнаружили фрагменты вражеских ракет. При этом гражданское население не пострадало.
Также оккупантами был произведен ракетный обстрел села Вознесенское Синельниковского района Днепропетровской области. Инфраструктура и гражданское население не пострадали,
– добавили в прокураторе.
Там отметили, что российские войска цинично уничтожают инфраструктуру Украины, нарушая гуманитарное международное право.
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