Прокуратура не выдвигала подозрения работникам Cargill в деле о банкротстве "Дельта Банка"

В Офисе генпрокурора на запрос журналистов сообщили, что в упомянутых в ответе уголовных производствах, связанных с банкротством АО "Дельта Банк", должностным лицам Cargill подозрения не выдвигались.

В то же время прокуратура не предоставила ответа на вопрос о судьбе конкретных КП, в которых фигурировал или мог фигурировать один из экс-акционеров банка – Cargill Financial Services International (CFSI).

Читайте также Николай Лагун продолжает владеть офшорами и хочет списать несколько миллиардов долгов, – СМИ

По информации издания, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) осуществил выплаты гарантированных сумм вкладчикам банка на 16,15 миллиардов гривен. Это самые большие расходы государства в процессе "банкопада" с 2014 года. Выплаты осуществлялись за счет госбюджета, что привело к инфляции и девальвации, за которые в итоге заплатили все граждане.

РБК-Украина попытался актуализировать у государственных органов – на какой стадии находятся уголовные производства и судебные дела в отношении владельцев "Дельта Банка": Николая Лагуна (70,61%) и американской корпорации Cargill (29,39%).

О роли последней правоохранители и ФГВФЛ почему-то неожиданно забыли,

– отмечают журналисты.

Как отмечает издание, в своем ответе ОГПУ отчиталась всего о четырех уголовных производствах, которыми занималась Нацполиция. Хотя если проанализировать сообщения в медиа с 2015 года их было больше. При этом открытие двух КП датированы 16 сентября 2022 года. То есть это "свежие" дела. Согласно им, обвинительные акты уже переданы в суд.

По данным ОГПУ, досудебное расследование в производстве от 5 апреля 2017 года приостановлено, потому что подозреваемые (менеджмент банка) скрываются от следствия. Еще по одному КП от 03 марта 2015 года следствие продолжается уже 9 лет.

По одному из уголовных производств, по которому начались заседания по обвинительному акту, судебное разбирательство пока остановлено. В медиа отмечают, что это произошло в связи с объявлением обвиняемого акционера Лагуна в розыск в Украине по ходатайству прокурора 30 октября 2023 года.

В Офисе генпрокурора сообщили: "В настоящее время принимаются меры, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством по объявлению обвиняемого в международный розыск с целью инициирования специального судебного производства".

В то же время журналисты в публикации напомнили о двух уголовных делах, которые касаются эпизодов с выводом более 100 миллионов долларов.

В январе 2016 года Фонд гарантирования вкладов заявил, что из "Дельта Банка" были выведены активы на сумму более 100 миллионов долларов через операции с аккредитивами, связанными с Cargill. Сейчас это около 4,1 миллиарда гривен. ФГВФЛ признал эти сделки ничтожными,

– пишет издание.

"Мы увидели, что те аккредитивы не имеют юридической силы, и подали в суд. Всего на компанию Cargill было заключено 17 фиктивных аккредитивов на общую сумму более 100 миллионов долларов. Это так называемое внебалансовое "схлопывание" на сумму около 2,5 миллиарда гривен, которую теряет банк", – заявил тогда ликвидатор финучреждения Владислав Кадыров.

Журналисты напоминают, что в феврале 2015 года, за месяц до введения в "Дельта Банк" временной администрации, был заключен ряд договоров об уступке права требования. Ни один из них не включал непосредственное участие "Дельта Банка". Все эти сделки были направлены на вывод кредитов из проблемного банка. В результате Cargill незадолго до введения временной администрации вывел как можно больше своих средств, оставив многочисленных клиентов банка на произвол судьбы. Речь идет о том, что один из акционеров мог воспользоваться инсайдерской информацией о проблемах с банком и по схеме вывести свои средства, не приложив усилий к спасению учреждения. А это может быть нарушением норм закона "О банках и банковской деятельности".

Как пишет медиа, впоследствии правоохранители обнаружили, что эти операции имеют признаки фиктивных. А в схеме могли быть привлечены также должностные лица "Дельта Банка". Были открыты уголовные производства. А Фонд через суды тогда добивался признания недействительными ряда сделок о зачислении однородных встречных требований.

После нескольких лет борьбы мы все-таки смогли в Верховном суде доказать незаконность операций по "схлопыванию", доказать сам факт существования требований и открыть таким образом путь к взысканию этой задолженности,

– заявляла журналистам на тот момент (2020 г.) директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

В 2019 году Фонд продал эти проблемные кредиты на аукционе. В частности пул активов купила финансовая компания "Инвестохиллс Веста". Последняя впоследствии отсудила соответствующие долги. То есть, и здесь суды признали, что "схлопывание" по аккредитивам было незаконным.

"Масштабная ликвидация банка, которая длилась годами, оставила после себя значительные финансовые потери для государства и вкладчиков. Роль иностранных партнеров, таких как Cargill, в этом процессе также вызывает много вопросов, которые до сих пор остаются без ответов", – отметили в издании.

А в 2024 году журналисты "Бизнес Цензора" исследовали, что Cargill, после полномасштабного вторжения россиян в 2022 году, продолжил работать в России. Российские структуры корпорации за 2022-2023 годы заплатили в бюджет России 6,9 миллиарда рублей налога на прибыль. В 2023 году их выручка составила 130 миллиардов рублей. А чистая прибыль, по сравнению с 2022 годом, увеличилась с 8,1 миллиарда рублей до 16,3 миллиарда рублей.