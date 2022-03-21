Прокуратура открыла дело из-за обстрела "Сумыхимпрома"

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что начато досудебное расследование из-за артиллерийского обстрела предприятия "Сумыхимпром".

Согласно данным следствия, 21 марта 2022 года около 03:25 вооруженные силы России применили средства ведения войны, которые запрещены международным правом. Они осуществили артобстрел ПАО "Сумыхимпром".

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Как результат, из-за оккупантов был поврежден 50-тонный резервуар с аммиаком и произошла его утечка.

"Сейчас аварийные бригады ГСЧС и завода проводят работы по осаждению аммиачного облака. По предварительным данным, один работник предприятия получил ранение", – отметили в Офисе Генерального прокурора.



Первая помощь при отравлении аммиаком / Инфографика 24 канала / Источник Минздрава

В результате российского обстрела произошла утечка аммиака на "Сумыхимпроме" – смотреть видео