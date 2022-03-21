Згідно з даними слідства, 21 березня 2022 року близько 03:25 збройні сили Росії застосували засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом. Вони здійснили артобстріл ПАТ "Сумихімпром".

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Як результат, через окупантів було пошкоджено 50-тонний резервуар з аміаком й стався його витік.

"Наразі аварійні бригади ДСНС та заводу проводять роботи по осадженню аміачної хмари. За попередніми даними, один працівник підприємства отримав поранення", – зазначили в Офісі Генерального прокурора.



Перша допомога при отруєнні аміаком / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ

Внаслідок російського обстрілу стався витік аміаку на "Сумихімпромі" – дивитись відео