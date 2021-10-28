Прокуратура открыла дело из-за обстрелов Трехизбенки на Луганщине

Российские наемники цинично обстреляли дома местных жителей в селе Трехизбенка Луганской области. Из-за этого украинская прокуратура открыла уголовное дело.

Боевики нарушили законы ведения войны

Обстрелы оккупанты совершили вечером 27 октября. Своими действиями они повредили гражданскую инфраструктуру села.

Важно Из-за вражеских обстрелов на Донбассе двое украинских военных попали в больницу

Куда вручили вражеские пули

В 5 жилых домов,

1 гаражное помещение,

линию электропередач.

Из-за этого без света остались 235 домов.

Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, Женевской конвенции и Гаагской конвенции. Это указывает на нарушение законов и обычаев войны со стороны пророссийских боевиков,

– подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Сейчас продолжаются первоочередные действия. Правоохранители открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев ведения войны.

Последствия вражеских обстрелов Трехизбенки / Фото Луганской прокуратуры

Под обстрелы российских наемников попала и Кряковка. По окрестностям села выпустили 28 снарядов. Они повредили водовозку ЗИЛ-131. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.