Прокуратура открыла дело из-за обстрелов Трехизбенки на Луганщине
Источник:Офис генпрокурора
Российские наемники цинично обстреляли дома местных жителей в селе Трехизбенка Луганской области. Из-за этого украинская прокуратура открыла уголовное дело.
Боевики нарушили законы ведения войны
Обстрелы оккупанты совершили вечером 27 октября. Своими действиями они повредили гражданскую инфраструктуру села.
Важно Из-за вражеских обстрелов на Донбассе двое украинских военных попали в больницу
Куда вручили вражеские пули
- В 5 жилых домов,
- 1 гаражное помещение,
- линию электропередач.
Из-за этого без света остались 235 домов.
Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, Женевской конвенции и Гаагской конвенции. Это указывает на нарушение законов и обычаев войны со стороны пророссийских боевиков,
– подчеркнули в Офисе генпрокурора.
Сейчас продолжаются первоочередные действия. Правоохранители открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев ведения войны.
Последствия вражеских обстрелов Трехизбенки / Фото Луганской прокуратуры
Обратите внимание! Под обстрелы российских наемников попала и Кряковка. По окрестностям села выпустили 28 снарядов. Они повредили водовозку ЗИЛ-131. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.