Прокуратура передала Агентству по розыску и менеджменту активов имущество и активы бывшего народного депутата. Сумма составила более 600 миллионов гривен.

Имущество экс-нардепа на 600 миллионов передали государству

Прокуратура не называет имени экс-народного избранника, но источники "Украинской правды" отмечают, что говорится о Дмитрии Святаше – соратнике Викторе Януковиче и бывшем народном депутате от "Партии регионов". Он скрывается в россии и находится в розыске.

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По данным следствия, он, несмотря на статус народного депутата, руководил одним из крупнейших в Украине предприятий по продаже транспортных средств.

Известно, что по указанию Святаша незаконно отсудили более 200 объектов недвижимости и корпоративные права трех обществ, находившихся в залоге банка, чтобы затем присвоить.

По этому факту бывшему нардепу, а сегодня предателю, сообщили о подозрении в мошенничестве, подлоге и использовании поддельных документов и легализации имущества, полученного преступным путем.

В прокуратуре подчеркнули, что с целью сохранения экономической стоимости арестованного имущества объекты недвижимости и активы переданы в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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