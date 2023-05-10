Прокуратура подала апелляцию по Приходько, который пиарился на "реформе" судебной власти

Судебный процесс в отношении бывшего заместителя главы НБУ, а ныне народного депутата Бориса Приходько, который проходит обвиняемым по делу по краже 2,069 миллиарда гривен со счетов гаранта продовольственной безопасности Украины ПАО "Аграрный фонд", будет продолжен.

Как сообщается, на решение Дарницкого районного суда, которым в связи с истечением срока досудебного расследования после уведомления лица о подозрении было закрыто производство против Приходько, прокуратура подала апелляцию.

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После решения первой инстанции в свою пользу Борис Приходько обнародовал ряд материалов в СМИ, в том числе путем рекламных публикаций, что может свидетельствовать о попытке отбелить свою репутацию, обвинив суды в ситуации с воровством миллиардов.

Судебная волокита длиной почти в 10 лет не придает оптимизма инвесторам, которые в любой момент могут пострадать и утратить все из-за судейского произвола. К сожалению, есть такие нередкие случаи в разных регионах. Для того чтобы иностранные инвесторы не боялись вкладывать деньги в украинскую экономику, нужно обеспечить действительно независимую и очищенную от коррупции судебную систему. Это будет непросто, но мы должны это сделать, если хотим стать частью ЕС и привлечь инвестиции,

– в частности говорится в комментарии Приходько для СМИ.

Напомним, дело Бориса Приходько длилось более 9 лет. Прокуратура требовала заключить под. стражу нардепа Приходько и экс-председателя ПАО "Аграрный Фонд" Александра Кирюка на 12 лет с полной конфискацией имущества. За это время Приходько оказался под стражей, а затем попал в парламент после скандального проведения выборов с признаками фальсификаций.