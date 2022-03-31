Прокуратура расследует принудительное внедрение оборота рубля на оккупированных территориях

В Офисе генерального прокурора начали досудебное расследование из-за введения российскими захватчиками на оккупированных территориях рубля вместо гривны.

Такие инциденты зафиксировали на временно не контролируемых украинскими властями территориях Запорожской и Херсонской областей.

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Офис генпрокурора начал досудебное расследование сразу по нескольким статьям, в частности:

о ведении агрессивной войны против Украины с использованием вооруженных сил и экономических средств борьбы,

о насильственном изменении конституционного строя.

После решения Россией 24 февраля агрессивной войны против Украины, служебные лица Центрального банка РФ осуществляли принудительное ограничение оборота наличной и безналичной гривны на временно не контролируемых украинской властью территориях,

– отметили в офисе генпрокурора.

Несмотря на то, что в соответствии с Конституцией Украины денежной единицей Украины является гривна, вместо нее они вводили оборот российского рубля. Таким образом Россия создает дополнительные предпосылки для гуманитарного кризиса на временно захваченных территориях Украины.

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