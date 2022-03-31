Такі інциденти зафіксували на тимчасово не контрольованих українською владою територіях Запорізької та Херсонської областей.

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Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування одразу за кількома статтями, зокрема:

про ведення агресивної війни проти України з використанням збройних сил та економічних засобів боротьби,

про насильницьку зміну конституційного ладу.

Після розв'язання Росією 24 лютого агресивної війни проти України, службові особи Центрального банку РФ здійснювали примусове обмеження обігу готівкової та безготівкової гривні на тимчасово не контрольованих українською владою територіях,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Попри те, що відповідно до Конституції України грошовою одиницею України є гривня, замість неї вони запроваджували обіг російського рубля. Таким чином Росія створює додаткові передумови для гуманітарної кризи на тимчасово захоплених територіях України.