Прокуратура США выяснила, что российские олигархи пытаются уйти от санкций

Прокуратура США нашла доказательства того, что российские олигархи, на которых были наложены санкции после начала войны России против Украины, пытаются избежать ограничений. Кроме того, приближенные к кремлю бизнесмены пытаются действовать на упреждение новым санкциям.

Однако усилия российских олигархов столкнулись с высоким уровнем международного сотрудничества. Об этом заявил прокурор Эндрю Адамс.

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Олигархи пытаются скрыть имущество

Эндрю Адамс заявил, что российские олигархи пытаются скрыть свои яхты, самолеты и другое имущество. Однако международное сообщество сотрудничает на высоком уровне для выявления неправомерных прибылей российских бизнесменов.

Однако, по словам Адамса, иногда трудно отследить все имущество олигархов, "скрытое слоями фиктивных компаний" по всему миру.

Над обнаружением имущества работает группа KleptoCapture, возглавляемая Адамсом. Ее создали в прошлом месяце. Прокуроры, следователи и аналитики из федеральных агентств для расследований против чиновников и их неправомерной выгоды.

Эндрю Адамс также отметил, что впереди судебные баталии с российскими олигархами. Ордер на арест имущества прокуроры получают за считанные дни, но для окончательной конфискации требуется решение суда.

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