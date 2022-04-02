Однак зусилля російських олігархів зіткнулися з високим рівнем міжнародного співробітництва. Про це заявив прокурор Ендрю Адамс.

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Олігархи намагаються приховати майно

Ендрю Адамс заявив, що російські олігархи намагаються приховати свої яхти, літаки та інше майно. Однак міжнародна спільнота співпрацює на високому рівні для виявлення неправомірних прибутків російських бізнесменів.

Однак, за словами Адамса, інколи важко відстежити усе майно олігархів, яке "приховане шарами фіктивних компаній" по всьому світу.

Над виявленням майна працює група KleptoCapture, яку очолює Адамс. Її створили минулого місяця. Прокурори, слідчі та аналітики з федеральних агенцій для розслідувань проти чиновників та їхньої неправомірної вигоди.

Ендрю Адамс також зазначив, що попереду судові баталії з російськими олігархами. Ордер на арешт майна прокурори отримують за лічені дні, але для остаточної конфіскації потрібно рішення суду.

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