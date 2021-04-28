Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС. Трагический инцидент произошел в Северодонецком районе Луганской области.

Правоохранители проводят неотложные следственные действия. Сейчас они устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.

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Подробности о трагедии

По данным следствия, 27 апреля военный автомобиль ГАЗ-66 наехал на неустановленное взрывное устройство. Это произошло вблизи Орехово и Новотошковского.

Важно! Произошедшее квалифицировали как террористический акт, который привел к гибели человека. Это наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет или пожизненным заключением.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Автомобиль наехал на взрывное устройство / Фото Луганской областной прокуратуры



Трагедия произошла 27 апреля / Фото Луганской областной прокуратуры

Погибший и пострадавшие

В результате взрыва погиб 30-летний украинский защитник Роман Гуляк из Волочиска. Он был старшим сержантом, состоял на службе с мая 2018 года.

Трое его побратимов получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они находятся в больнице, медики оказывают им необходимую помощь.

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