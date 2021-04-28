Прокуратура займется подрывом авто на Донбассе, который унес жизнь бойца ВСУ
Луганская областная прокуратура начала уголовное производство по факту подрыва автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС. Трагический инцидент произошел в Северодонецком районе Луганской области.
Источник:Офис генпрокурора
Правоохранители проводят неотложные следственные действия. Сейчас они устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.
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Подробности о трагедии
По данным следствия, 27 апреля военный автомобиль ГАЗ-66 наехал на неустановленное взрывное устройство. Это произошло вблизи Орехово и Новотошковского.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Автомобиль наехал на взрывное устройство / Фото Луганской областной прокуратуры
Трагедия произошла 27 апреля / Фото Луганской областной прокуратуры
Погибший и пострадавшие
В результате взрыва погиб 30-летний украинский защитник Роман Гуляк из Волочиска. Он был старшим сержантом, состоял на службе с мая 2018 года.
Трое его побратимов получили телесные повреждения различной степени тяжести. Они находятся в больнице, медики оказывают им необходимую помощь.
Обострение на Донбассе: что известно
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