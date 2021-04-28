Прокуратура займеться підривом авто на Донбасі, який забрав життя бійця ЗСУ
Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом підриву автомобіля українських військових у зоні проведення ООС. Трагічний інцидент трапився у Сєвєродонецькому району на Луганщині.
Джерело:Офіс генпрокурора
Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії. Наразі вони встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину.
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Подробиці про трагедію
За даними слідства, 27 квітня військовий автомобіль ГАЗ-66 наїхав на невстановлений вибуховий пристрій. Це сталося поблизу Оріхового та Новотошківського.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Автомобіль наїхав на вибуховий пристрій / Фото Луганської обласної прокуратури
Трагедія сталася 27 квітня / Фото Луганської обласної прокуратури
Загиблий та постраждалі
Внаслідок вибуху загинув 30-річний український захисних Роман Гуляк з Волочиська. Він був старшим сержантом, перебував на службі з травня 2018 року.
Троє його побратимів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Вони перебувають у лікарні, медики надають їм необхідну допомогу.
Загострення на Донбасі: що відомо
- Від початку 2021 року російсько-окупаційні війська активізувалися на Донбасі. Вони ігнорують усі домовленості про режим припинення вогню.
- Бойовики майже кожного дня здійснюють прицільні постріли у бік позицій ЗСУ. На жаль, внаслідок ворожих атак вже загинули 38 захисників України.
- Зауважимо, що сьогодні, 28 квітня, Тристороння контактна група планує розглянути документ про контроль над режимом тиші на Донбасі.
- Впродовж березня – квітня Росія нарощувала свою військову присутність біля кордонів України. Згодом там заявили про відведення своїх сил.
- У Держприкордонслужбі України уточнили, що наразі країна-агресорка частково виводить армію лише з тимчасово окупованого Криму.
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