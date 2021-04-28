Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом підриву автомобіля українських військових у зоні проведення ООС. Трагічний інцидент трапився у Сєвєродонецькому району на Луганщині.

Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії. Наразі вони встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину.

Читайте також Окупанти на Донбасі продовжують обстрілювати мирних жителів: докази

Подробиці про трагедію

За даними слідства, 27 квітня військовий автомобіль ГАЗ-66 наїхав на невстановлений вибуховий пристрій. Це сталося поблизу Оріхового та Новотошківського.

Важливо! Подію кваліфікували як терористичний акт, який призвів до загибелі людини. Це карається позбавленням волі від 10 до 15 років або й довічним.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.



Автомобіль наїхав на вибуховий пристрій / Фото Луганської обласної прокуратури



Трагедія сталася 27 квітня / Фото Луганської обласної прокуратури

Загиблий та постраждалі

Внаслідок вибуху загинув 30-річний український захисних Роман Гуляк з Волочиська. Він був старшим сержантом, перебував на службі з травня 2018 року.

Троє його побратимів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Вони перебувають у лікарні, медики надають їм необхідну допомогу.

Загострення на Донбасі: що відомо