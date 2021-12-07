В прокуратуре назвали вероятную причину ДТП под Черниговом: фото с места происшествия

В Черниговской области утром, 7 декабря, произошло ужасное ДТП, в котором погибли по меньшей мере 13 человек. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина сообщил, что сейчас находится на месте происшествия. По его словам, авария – это "страшная трагедия, которой могло бы не произойти".

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Один из вероятных факторов, которые могли повлечь аварию – погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и к службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса,

– отметил Сергей Василина.

Он также проинформировал, что другие обстоятельства и причины аварии будут обследовать в ходе расследования.

"Приношу свое глубокое соболезнование родным и близким погибших и пострадавших. Люди, берегите себя, будьте осторожны на дорогах", – добавил руководитель прокуратуры Черниговской области.

В прокуратуре назвали вероятную причину ДТП под Черниговом / Фото из фейсбука Сергея Василины

ДТП в Черниговской области: коротко

В Черниговской области около 08:00 часов 7 декабря столкнулись грузовик и маршрутный автобус.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 13 человек и еще 7 – пострадали.

Травмированных госпитализировали в больницы. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Текст публикации Сергея Василины:

Сегодня утром около 8 часов на 14 км автодороги Чернигов – Гремяч произошло ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус "Мерседес Спринтер" Чернигов – Сосница. В результате аварии 11 человек погибли и еще 8 – травмированы.

Страшная трагедия, которой могло бы не случиться. Сейчас работаю на месте происшествия. Устанавливаем все обстоятельства ДТП. Один из вероятных факторов, которые могли повлечь аварию – погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса.

Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии, будут исследованы в ходе расследования.

Приношу свое глубокое соболезнование родным и близким погибших и пострадавших. Люди, берегите себя, будьте осторожны на дорогах.