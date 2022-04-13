Прокурор Международного суда посетил Бучу, – Зеленский о Киевщине

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о начале международных расследований в Буче.

Владимир Зеленский сообщил, что главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан посетил Бучу.

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По мнению Президента Украины, это верно, что группа судебно-медицинских экспертов Международного уголовного суда начнет работу в городе.

Ответственность для российских военных за военные преступления – неизбежна. Будем затягивать всех в трибунал. Не только за содеянное в Буче,

– объявил Владимир Зеленский.

Кроме того, он отметил, что в освобожденных районах продолжается разминирование. После оккупантов остались десятки тысяч неразорвавшихся снарядов, мин и растяжек – много всего.

"Поэтому всем, кто хочет вернуться домой, на освободившуюся территорию, следует быть максимально осторожными и внимательными. И сразу сообщать полиции и спасателям в случае, если найдете какой-то непонятный предмет", – подчеркнул Зеленский.

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