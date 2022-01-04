В постановлении указано, что в суд поступило ходатайство от следователя ГБР Максима Дзвоника о применении меры пресечения в производстве Порошенко.
Кстати Дело Порошенко может положительно повлиять на рейтинг Зеленского, – политолог
Ходатайство вернули
Однако перед началом рассмотрения прокурор якобы подал заявление о возвращении ходатайства "для доработки".
Следственный судья пересмотрел материалы производства и прокурора о возвращении ходатайства. Он пришел к выводу, что уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрено возвращение ходатайства по заявлению следователя или прокурора.
Однако решил выйти из принципа диспозитивности и вернул ходатайство.
В ГБР опровергают
ГБР обнародовало заявление, что информация об отзыве ходатайства относительно меры пресечения Порошенко не соответствует действительности.
Вышеуказанная информация не соответствует действительности, указанные процессуальные решения не принимались,
– говорится в заметке ГБР.
Что известно о деле Порошенко
- Пятому президенту объявили подозрение в государственной измене 20 декабря.
- Порошенко улетел за границу. В Варшаве он записал видеообращение, заверив, что на допросы ГБР не будет ходить.
- Следователи утверждают, что Порошенко блокировал поставки угля из Южно-Африканской Республики, когда был еще президентом. Он якобы подписал соглашение с боевиками на Донбассе по требованию российского руководства.