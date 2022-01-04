В ухвалі зазначено, що до суду надійшло клопотання від слідчого ДБР Максима Дзвоніка про застосування запобіжного заходу в провадженні Порошенка.

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Клопотання повернули Однак перед початком розгляду прокурор нібито подав заяву про повернення клопотання "для допрацювання". Слідчий суддя переглянув матеріали провадження та прокурора про повернення клопотання. Він дійшов висновку, що Кримінально-процесуальним законодавством не передбачено повернення клопотання за заявою слідчого чи прокурора. Проте вирішив вийти з принципу диспозитивності та повернув клопотання.

У ДБР спростовують

ДБР оприлюднило заяву, що інформація про відкликання клопотання щодо запобіжки Порошенку не відповідає дійсності.

Вищевказана інформація не відповідає дійсності, вказані процесуальні рішення не приймалися,

– мовиться у дописі ДБР.

Зверніть увагу! Відповідно до рішення суду, незрозуміло, про чий запобіжний захід мовиться. У справі також фігурують представник ОПЗЖ Віктор Медведчук, бізнесмен Сергій Кузяра та ексміністр Володимир Демчишин. Ймовірно, відкликали клопотання щодо іншого фігуранта.

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