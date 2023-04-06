Скандальный Симоненко продолжает работать в Офисе Генпрокурора и получает зарплату

Уволен с должности заместителя Генпрокурора Алексей Симоненко, попавший в скандал из-за поезда в Испанию на Новый Год во время военного положения, до сих пор остается прокурором Офиса Генерального прокурора Украины.

Как выяснили аналитики, Симоненко остался в прокуратуре и продолжает получать зарплату. Потому что уволили его только с административной должности, а вот прокурором оставили.

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В Фонде обратились в НАПК и Квалифкомиссию прокуроров, чтобы проверили обстоятельства поездки Симоненко в Испанию. Вдруг ли он не нарушил ограничений для чиновников по поводу подарков.

"Пусть работает как работает": никаких служебных расследований не проводили

Такие подозрения совсем не безосновательны, ведь отдыхать прокурор ездил на Мерседесе, зарегистрированном на фирму жены львовского бизнесмена Козловского. Причем Симоненко сопровождал охранник Козловского.

В Офисе генпрокурора ответили, что в отношении Симоненко не проводилось никаких служебных расследований и никаких дисциплинарных производств.

В настоящее время Симоненко Алексей Юрьевич является прокурором Офиса генерального прокурора,

– говорится в ответе генпрокуратуры.

Также в ответе на запрос ОГП сообщила, что в отношении Симоненко не проводилось никаких служебных расследований и никаких дисциплинарных производств.



Ответ из Офиса Генпрокурора на обращение журналистов / Документы Фонда Dejure

К слову, в Центре противодействия коррупции сообщили, что по неподтвержденным данным, Симоненко может возглавить прокуратуру одной из областей.

Что этому предшествовало

В январе журналисты обнаружили, что Симоненко был 10 дней на испанском курорте.

Уже 24 января Офис Генпрокурора сообщил, что Симоненко уволен с должности заместителя, по собственному желанию.

Обратите внимание! Именно Алексей Симоненко помог "отмазать" замруководителя Офиса президента Олега Татарова. В частности, именно он после незаконного решения Печерского суда передал дело Татарова от НАБУ в СБУ. Впоследствии дело было закрыто, как раз в разгар боев за Украину, весной 2022 года.

Также следует отметить, что Симоненко работал еще заместителем генпрокурорки Ирины Венедиктовой и сохранил должность после ее увольнения и назначения на ее место Андрея Костина.