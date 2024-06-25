Прокуроры будут просить о домашнем аресте для Тищенко

Тищенко могут избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. По крайней мере такое ходатайство в отношении нардепа согласовали прокуроры.

Офис Генпрокурора сообщил, что согласовал ходатайство об избрании Тищенко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Тищенко получил подозрение

По факту нападения на военного в Днепре Тищенко сообщили о подозрении в лишении свободы человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины). При избрании меры пресечения прокуроры будут ходатайствовать о том, чтобы его взяли под круглосуточный домашний арест.

Напомним, что 20 июня группа людей в камуфляже и балаклавах схватили 33-летнего мужчину, который гулял с младенцем. Они требовали его военно-учетные документы и после предъявления все равно продолжали его преследовать и трогать коляску с ребенком. Это все происходило под сопровождением Тищенко. Видео происшествия быстро разлетелись в сети с разных ракурсов.

В один момент, когда помощница нардепа снимала на телефон документы военного, он попросил не делать этого. Когда она проигнорировала просьбу, заявив, что документы не снимает, он выхватил телефон у нее из рук. Хотя через минуту он отдал ей телефон, все преследователи вокруг начали утверждать, что он его украл и потом еще и якобы разбил. Хотя на самом деле этого не было.

Все закончилось тем, что мужчину в конце концов избили и надели наручники.

Пострадавшим оказался доброволец Дмитрий Павлов. Известно, что он проходил службу в спецподразделении "KRAKEN" и прошел ожесточенные бои, в частности на Харьковщине.

По этому случаю полиция открыла уголовное производство по факту незаконного лишения свободы и нанесения легких телесных повреждений.