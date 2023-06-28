Прокуроры просили залог в 13 млн: главе Тернопольского облсовета Головко избрали меру пресечения

Главу Тернопольского областного совета Михаила Головко подозревают в вымогательстве взятки. НАБУ задержало чиновника. В то же время известно, что суд уже избрал ему меру пресечения.

В среду, 28 июня, Головка взяли под стражу на два месяца, однако с правом внесения залога в размере 805 тысяч гривен. Соответствующее решение вынес Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

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Прокуроры просили больше

Собственно, прокуроры по этому делу требовали, чтобы суд назначил размер залога на сумму в 13 миллионов гривен. В то же время адвокат Головка считает, что такое требование было "нонсенсом", поскольку у обвиняемого "четверо детей, не работающая жена".

Как пишут в Центре противодействия коррупции, поддержать своего однопартийца пришла член ВО "Свобода", народный депутат Верховной Рады Оксана Савчук. Она выразила согласие взять Головка на поруки.

Поручительство за него позволит ему продолжать свою защиту согласно законодательству и находиться в стране,

– отметила народная избранница.

Бессмысленные оправдания

Следует сказать, в "Свободе" пытаются оправдать Головка. Недавно в пресс-службе партии опубликовали странное заявление, в котором указано, что Всеукраинское объединение, конечно, против коррупции, но у главы Тернопольского облсовета есть много врагов среди сторонников УПЦ Московского патриархата, ведь он выступает против этой церкви.

"Надеемся, что патриотическая и принципиальная позиция Михаила Головка не станет основанием для политической расправы над ним", – написали в "Свободе" с сомнительным намеком на то, что, возможно, их однопартийца мог подставить кто-то.

Более того, на суде сам Головко взялся убеждать всех, что его на самом деле якобы подставили. Однако перед тем, как подробно рассказать о его "объяснении", стоит прочитать больше о сути этого дела.

Больше о деле

НАБУ задержало Головка вместе с двумя заместителями председателя Тернопольской ОВА, Игорем Демьянчуком и Игорем Гайдуком, 26 июня. Именно этих троих чиновников подозревают в вымогательстве взятки.

Если коротко, то чиновники просили у одного из местных бизнесменов 2,4 миллиона гривен за подписание акта выполненных работ, которое выполнило его предприятие.

Также эти деньги им были нужны для того, чтобы погасить долг, который был на счету у Тернопольской ОВА, перед этой же компанией, что выполнила работы еще в 2022 году.

Не взятка, а "волонтерская помощь"

Собственно, по словам Головка в суде, бизнесмен, заявитель по этому делу, давний его знаком. Он неоднократно обращался к нему и просил о помощи в решении вопроса с деньгами, которые были как долг на счету в Тернопольской ОВА.

Заявитель неоднократно обращался ко мне, всегда пытался вовлечь меня в переговоры. Я же объяснял, что областной совет не является распорядителем средств, у меня нет полномочий, и что я ничем не могу помочь в его вопросе,

– говорил он.

В то же время Головко возразил, что требовал деньги у предпринимателя, а, напротив, принялся утверждать, что он сам пришел к нему, чтобы отдать деньги на помощь Вооруженным Силам: "Эти средства, о которых сейчас идет речь, я воспринимал как волонтерскую помощь".

Напоследок заметим, что в НАБУ другое мнение по этому поводу. В антикоррупционном бюро даже убеждены, что сумма, которую требовал Головко с двумя заместителями руководителя Тернопольской ОВА, на 5 – 10% превышает сумму долга. То есть эти проценты – это как раз тот "откат", который, вероятно, должны были получить чиновники незаконным способом.