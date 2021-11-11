Прокуроры в США требуют на 4 года осудить "шамана" QAnon за штурм Капитолия

В США Министерство юстиции обратилось в федеральный суд с просьбой осудить Джейкоба Ченсли, известного как "шаман" или "викинг" QAnon. Речь идет о более чем 4 годах тюрьмы из-за беспорядков в Капитолии.

В то же время прокуроры попросили, чтобы Ченсли, который признал свою вину по обвинению, провел 3 года под наблюдением после заключения. Также обратились с просьбой о том, чтобы он выплатил 2 тысячи долларов, в соответствии с меморандумом о приговоре.

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Приговор "шаману" QAnon

В материалах прокуратуры говорится, что преступные действия подсудимого Ченсли сделали его публичным лицом беспорядков в Капитолии.

Пока Ченсли провел в тюрьме больше 9 месяцев после обвинения. Федеральный судья отклонил его просьбу об освобождении в марте 2021 года, заявив, что Ченсли создает риск потенциального насилия в будущем.

Однако адвокат "шамана" QAnon назвал соответствующую рекомендацию "позорной". Приговор Джейкобу Ченсли должны вынести 17 ноября.

Что известно о движении QAnon? QAnon – американским движение, которое объединяет сторонников распространенной в Соединенных Штатах Америки конспирологической теории.



Сторонники QAnon верят, что Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации детей, к которой "причастны лидеры Демократической партии США, поклоняющиеся сатане".

Беспорядки в Капитолии: коротко

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в дом Конгресса. Тогда правительство утверждало итоги выборов, которые выиграл действующий президент США Джо Байден.

В столкновениях в Вашингтоне погибли 5 человек, в то же время в подстрекательстве к мятежу обвинили Трампа.

Первый приговор участнику штурма Капитолия вынесли в июле 2021 года. В тюрьме Пол Ходжкинс должен отсидеть 8 месяцев.



Что известно о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала