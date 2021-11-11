Водночас прокурори попросили, щоб Ченслі, який визнав свою провину за звинуваченням, провів 3 роки під наглядом після ув'язнення. Також звернулись із проханням щодо того, щоб він виплатив 2 тисячі доларів, відповідно до меморандуму про вирок.

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Вирок "шаману" QAnon

У матеріалах прокуратури мовиться, що злочинні дії підсудного Ченслі зробили його публічним обличчям заворушення в Капітолії.

Наразі Ченслі провів у в'язниці понад 9 місяців після звинувачення. Федеральний суддя відхилив його прохання про звільнення в березні 2021 року, заявивши, що Ченслі створює ризик потенційного насильства в майбутньому.

Проте адвокат "шамана" QAnon назвав відповідну рекомендацію "ганебною". Вирок Джейкобу Ченслі повинні винести 17 листопада.

Що відомо про рух QAnon? QAnon – американським рух, який об'єднує прихильників поширеної в Сполучених Штатах Америки конспірологічної теорії. Прихильники QAnon вірять, що Дональд Трамп збирається викрити гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації дітей, до якої "причетні лідери Демократичної партії США, що поклоняються сатані".

Заворушення у Капітолії: коротко

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа вдерлися до будинку Конгресу. Тоді уряд затверджував підсумки виборів, які виграв чинний президент США Джо Байден.

У сутичках у Вашингтоні загинули 5 людей, водночас у підбурюванні до заколоту звинуватили Трампа.

Перший вирок учаснику штурму Капітолія винесли у липні 2021 року. У в'язниці Пол Ходжкінс повинен відсидіти 8 місяців.



Що відомо про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу