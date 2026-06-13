Вокруг Трампа происходят странные вещи: американист объяснила, куда исчез Джей Ди Венс

Осенью в США пройдут промежуточные выборы. Как правило, если партия действующего президента не выигрывает и оказывается в слабой позиции, то он становится "хромой уткой". Казалось, что в случае с Трампом это маловероятно, но сейчас это уже так не выглядит, особенно если произойдут сдвиги в Республиканской партии.

Такое мнение в интервью 24 Каналу высказала политолог, американист, кандидат исторических наук Александра Филиппенко, обратив внимание на то, что окружение Трампа затихло и не проявляет активности, уже нет того информационного шума, который наблюдался ранее.

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Окружение Трампа в ожидании выборов

Вице-президент США Джей Ди Венс исчез из поля зрения, не делает заявлений, не дает комментариев по поводу происходящих событий. Его жена Уша Венс сейчас беременна четвертым ребенком и, как предположила американист, этим он может в будущем объяснить отказ баллотироваться на президентских выборах в США в 2028 году.

Таким образом у него будет логичное и благородное объяснение, мол, нужно больше времени уделять жене и детям. К тому же политолог предполагает, что Венс стремится дистанцироваться от наследия Трампа, его образа.

До конца непонятно, как он будет действовать. Не исключено, что он может ворваться в предвыборную кампанию, но на это не похоже. Он постоянно рядом с женой Ушей, появляются их совместные фотографии, всячески акцентируется внимание на том, что у Джей Ди Венса на первом месте сейчас семья. Поэтому он действительно немного уходит в тень,

– отметила Филипенко.

Обратите внимание! Западные СМИ сообщают, что из-за активности Джей Ди Венса в соцсетях и его публичных споров там, Белый дом рекомендовал ему воздержаться от ссор на онлайн-платформах. Там якобы объяснили, что такое поведение, учитывая его должность, является недостойным. Впоследствии Венс на определенный период удалил со своего телефона приложение X. Однако директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг опроверг информацию о том, что такой разговор с вице-президентом имел место.

Полное интервью с Александрой Филиппенко: смотрите в видео

По словам политолога, это не означает, что он точно не будет выдвигаться на выборы в 2028 году, но на данный момент может ставить целью дистанцироваться от действующего президента, чтобы меньше ассоциироваться с ним. За поведением Трампа и его окружения продолжает пристально следить американская пресса.

Издание The Atlantic написало замечательную статью о том, что Дональд Трамп внезапно стал очень скромным, даже стеснительным. Немного меньше выступает, потому что количество новостей раньше было несусветным, а сейчас как-то все тише и спокойнее стало,

– рассказала Филипенко.

Трамп сомневается в своем вице-президенте

К слову, The New York Times ранее писало, что у Трампа есть сомнения относительно того, сможет ли Джей Ди Венс стать его преемником, но он все еще привлекает его к принятию важных решений и позволяет представлять администрацию президента публично. Кроме того, Трамп разрешает ему формировать свой политический образ до очередных президентских выборов в США.

Издание указало на то, что отношения между Трампом и Венсом неоднозначны. Хотя вице-президент выражает американскому лидеру публичную поддержку, все же Трамп не раз критиковал его.