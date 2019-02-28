Промышленники просят остановить решение Мининфраструктуры о повышении тарифов на ж/д перевозки

Представители промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой поручить Мининфраструктуры отозвать проекты нормативных актов о повышении тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом.

Письмо адресовано премьер-министру Владимиру Гройсману, первому вице-премьер-министру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, главе Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной.

В заявлении промышленники напомнили, что 1 февраля Министерство инфраструктуры Украины опубликовало проекты регуляторных актов, которыми предусмотрено разовое повышение грузовых железнодорожных тарифов на 14,2%, что соответствует индексу цен производителей промышленной продукции за 2018 год, и дальнейшее применение ежеквартальной автоматической индексации тарифов на соответствующий прогнозный ИПЦ (2,5% каждый квартал) в 2019 году.

"То есть, предлагается рост регулируемого железнодорожного тарифа на уровне 23% декабрь 2019 к декабрю 2018 года, что увеличит затраты грузовладельцев на около 11,7 млрд грн в годовом измерении", – сказано в заявлении.

Промышленники также напомнили, что в последние годы "Укрзализныця" несколько раз поднимала тарифы на грузовые железнодорожные перевозки: с мая 2016 года на 15%, с ноября 2017 года – на 15%.

"В период с ноября 2017 года по декабрь 2018 года расходы на железнодорожные перевозки грузовладельцев в Украине выросли минимум на 12 млрд. грн, что обусловлено как индексацией регулируемого тарифа на железнодорожные перевозки, так и ростом стоимости использования вагонов собственности АО «Укрзализныця» и железнодорожных вагонов частных владельцев", – сказано в заявлении.

Так, в 2018 году стоимость полувагонов собственности АО "Укрзализныця" за счет "либерализации вагонной составляющей тарифа" была повышена примерно в 4 раза, что увеличило доходы госмонополии на 4,3 млрд грн, или на 7% в течение одного года. Одновременно с этим, стоимость полувагонов частных владельцев в 2018 году выросла почти в 2 раза: с 600 грн в сутки за вагон/без НДС на начало 2018 года до 1 100 грн на конец 2018 года, что увеличило расходы грузовладельцев еще примерно на 6 млрд. грн в годовом измерении.

В заявлении со ссылкой на АМКУ также напомнили, что "Укрзализныця" владеет 52% рабочего парка железнодорожных вагонов всех видов, что является признаком монопольного (доминирующего) положения на рынке железнодорожных перевозок в 2017–2018 годах.

"Неудовлетворительное финансовое состояние АО "Укрзализныця", как основание для очередного значительного увеличения грузовых тарифов, больше связано с недостаточной операционной эффективностью, а не с существующей системой регулирования тарифов в последние несколько лет. Особенно учитывая тот факт, что операционная рентабельность (EBITDA margin) перевозок АО "Укрзализныця" в 2018 году составила 21%, что значительно больше, чем в среднем по промышленности", – отметили представители ассоциаций.

Они высказали уверенность, что "Укрзализныця" перекладывает оздоровление своего финансового состояния на бизнес, тем самым исключая его из дискуссии об обоснованных размерах увеличения железнодорожного тарифа. "ИПЦ, как индикатор изменения цен на услуги АО "Укрзализныця", не отражает объективную структуру расходов предприятия, где минимум 50% расходов – это фонд оплаты труда, на который влияет индекс потребительских цен, который в 2018 году был значительно ниже (9,8%), чем ИПЦ (14,2%)", – сказано в заявлении.

Промышленники отмечают, что привязка грузовых тарифов к ИПЦ может привести к снижению конкурентоспособности горно-металлургического, топливно-энергетического, строительного, сельскохозяйственного и других секторов экономики Украины на внутреннем и мировых рынках.

"Инвестиционная составляющая, которую предлагается включить в процент роста железнодорожного тарифа, также не может быть основанием для увеличения железнодорожных тарифов, учитывая, что в Украине пока отсутствует независимый орган, который бы осуществлял регулирование в сфере железнодорожных перевозок, проводил независимый анализ обоснованности включенных в тариф расходов и осуществлял корректировки (уменьшения) тарифов в случае, если инвестиции осваиваются не в полном объеме", – сказано в заявлении.

В письме также подчеркивается, что в 2018 году "Укрзализныця" освоила только 63% запланированных инвестиций (при плане 26,9 млрд грн освоено 16,9 млрд грн), что дает основания полагать, что инвестиции в 24,5 млрд грн также не будут освоены.

Учитывая вышеизложенное, промышленники обратились к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой поручить Мининфраструктуры отозвать указанные проекты нормативных актов с целью их корректировки до экономически обоснованного уровня путем широкого обсуждения с представителями грузовладельцев и других заинтересованных сторон.

Письмо подписали президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, председатель Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Анатолий Татаринов, президент Союза химиков Украины Алексей Голубов, президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев, исполнительный директор Украинской аграрной ассоциации Марьян Заблоцкий, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции "УкрФА" Сергей Кудрявцев, исполнительный директор Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Роман Скильский, вице-президент Ассоциации предприятий стекольной промышленности "Стекло Украины" Владимир Цветов.