Промзона Северодонецка под контролем украинских военных, – ОП
В Северодонецке не прекращается ожесточенное противостояние. Украинские военные продолжают титанически сражаться с врагом, удерживая под контролем промышленную зону города.
Об этом 24 канала рассказали в Офисе Президента. В ведомстве отмечают, что промзона Северодонецка остается под контролем ВСУ.
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Оккупанты не оставляют попыток полностью захватить Северодонецк
Следует отметить, что российские военные не прекращают штурм города и окрестностей. Что касается последних, то успехов захватчикам достичь не удалось. И это при том, что они открывали минометный огонь по Боброву и Устиновке. К счастью, обошлось без жертв и раненых среди мирных жителей.
Накануне в Генштабе сообщили о том, что российские захватчики закрепляют свои позиции в центре Северодонецка . Позже в разведке Великобритании отметили, что среди находящихся в городе военных – кадыровцы.
Заметим, что для российских военных Северодонецк очень важен. Поскольку они стремятся сначала взять под контроль всю Луганскую, а позже – Донецкую область, им необходимо начать именно с этого города, а также Лисичанская. Это те два города, которые еще не находятся под оккупацией.
Кроме того, российские военные продолжают хаотический обстрел населенных пунктов и окрестностей. Попадают они не только в жилые дома, но и, например, в объединение "Азот" . Там во вражеский огонь попал административный корпус, а также склад, в котором хранили метанол.
В Лисичанске тоже было неспокойно. Оккупанты открыли огонь по больнице города. Уничтожают жилье гражданских и в других городах области. В частности, Горном – 16 домов, Лисичанске – 15, Врубовке – 9, Северодонецке – 6, Новодружеском – 4, Николаевке – 2. Всего известно о разрушении 52 домов.
Кафиры продолжают штурмовать Камышеваху
- В то же время захватчики пытаются взять штурмом Камышеваху. Как отметили в Генштабе, частично достичь поставленной цели российским военным удалось. Но следует понимать, что в городе продолжают идти бои.
- А вот в районе Нагорного и Белогоровки пришлось отступать. Их там украинские военные "встретили" огнем. Поэтому попытку штурмовать населенные пункты захватчикам пришлось отложить.
- Вместо этого на Славянском направлении враг не идет в атаку. Он стремится укрепить свои позиции. Кроме того, военные страны-агрессорки проводят разведку, чтобы знать, куда отправлять своих бойцов во время наступления. В то же время выжидание не мешает из артиллерии бить по Довгенькому, Курульке, Вернополью, а также Долине.
Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 2 июня: смотрите видео