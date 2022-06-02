Промзона Северодонецка под контролем украинских военных, – ОП

В Северодонецке не прекращается ожесточенное противостояние. Украинские военные продолжают титанически сражаться с врагом, удерживая под контролем промышленную зону города.

Об этом 24 канала рассказали в Офисе Президента. В ведомстве отмечают, что промзона Северодонецка остается под контролем ВСУ.

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Оккупанты не оставляют попыток полностью захватить Северодонецк

Следует отметить, что российские военные не прекращают штурм города и окрестностей. Что касается последних, то успехов захватчикам достичь не удалось. И это при том, что они открывали минометный огонь по Боброву и Устиновке. К счастью, обошлось без жертв и раненых среди мирных жителей.

Накануне в Генштабе сообщили о том, что российские захватчики закрепляют свои позиции в центре Северодонецка . Позже в разведке Великобритании отметили, что среди находящихся в городе военных – кадыровцы.

Заметим, что для российских военных Северодонецк очень важен. Поскольку они стремятся сначала взять под контроль всю Луганскую, а позже – Донецкую область, им необходимо начать именно с этого города, а также Лисичанская. Это те два города, которые еще не находятся под оккупацией.

Кроме того, российские военные продолжают хаотический обстрел населенных пунктов и окрестностей. Попадают они не только в жилые дома, но и, например, в объединение "Азот" . Там во вражеский огонь попал административный корпус, а также склад, в котором хранили метанол.

В Лисичанске тоже было неспокойно. Оккупанты открыли огонь по больнице города. Уничтожают жилье гражданских и в других городах области. В частности, Горном – 16 домов, Лисичанске – 15, Врубовке – 9, Северодонецке – 6, Новодружеском – 4, Николаевке – 2. Всего известно о разрушении 52 домов.

Кафиры продолжают штурмовать Камышеваху

В то же время захватчики пытаются взять штурмом Камышеваху. Как отметили в Генштабе, частично достичь поставленной цели российским военным удалось. Но следует понимать, что в городе продолжают идти бои.

Как отметили в Генштабе, частично достичь поставленной цели российским военным удалось. Но следует понимать, что в городе продолжают идти бои. А вот в районе Нагорного и Белогоровки пришлось отступать. Их там украинские военные "встретили" огнем. Поэтому попытку штурмовать населенные пункты захватчикам пришлось отложить.

Их там украинские военные "встретили" огнем. Поэтому попытку штурмовать населенные пункты захватчикам пришлось отложить. Вместо этого на Славянском направлении враг не идет в атаку. Он стремится укрепить свои позиции. Кроме того, военные страны-агрессорки проводят разведку, чтобы знать, куда отправлять своих бойцов во время наступления. В то же время выжидание не мешает из артиллерии бить по Довгенькому, Курульке, Вернополью, а также Долине.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 2 июня: смотрите видео