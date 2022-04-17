Пропаганда Кремля стала открещиваться от использования мобильных крематориев в Украине: почему

Российские пропагандисты начали открещиваться от того, что оккупанты используют мобильные крематории на территории Украины. Что известно об этом – читайте дальше.

Согласно данным Центра противодействия дезинформации, который действует при СНБО, российские пропагандисты начали эту "кампанию" после интервью Президента Украины Владимира Зеленского журналистам BBC.

Обратите внимание Обстрел центра Харькова: волонтер Наталья Попова получила ранение глаза

Россия открещивается от использования крематориев в Украине

О наличии российских мобильных крематориев на территории Украины стало известно в начале марта 2022 года. Сначала считали, что они нужны российской стороне, чтобы скрывать реальное количество жертв в Украине.

Однако после обнаружения зверств в Буче, Ирпене и других городах на территории Украины стало ясно, что россияне готовили кремацию не только для "своих". 13 апреля 2022 года Главное управление разведки Минобороны сообщило, что оккупанты используют по меньшей мере 13 передвижных крематориев в Мариуполе.

Это враг делает для зачистки улиц города от тел погибших гражданских. Разведка также проинформировала о фиксации фактов использования этих крематориев на Черниговщине и Луганщине.

Интересно – Враг оставил химоружие на Сумщине: смотреть видео