Згідно з даними Центру протидії дезінформації, який діє при РНБО, російські пропагандисти почали цю "кампанію" після інтерв'ю президента України Володимира Зеленського журналістам BBC.

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Росія відхрещується від використання крематоріїв в Україні

Про наявність російських мобільних крематоріїв на території України стало відомо ще на початку березня 2022 року. Спершу вважали, що вони потрібні російській стороні для того, щоб приховувати реальну кількість жертв в Україні.

Проте після виявлення звірств у Бучі, Ірпені та інших містечках на території України стало зрозуміло, що росіяни готували кремацію не лише для "своїх". 13 квітня 2022 року Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що окупанти використовують щонайменше 13 пересувних крематоріїв у Маріуполі.

Це ворог робить з метою зачистки вулиць міста від тіл загиблих цивільних. Розвідка також проінформувала про фіксацію фактів використання цих крематоріїв на Чернігівщині та Луганщині.

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