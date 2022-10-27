Привет, Средневековье: российская Дума запрещает "пропаганду ЛГБТ"

Госдума России приняла пакет законопроектов о запрещении пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом стало известно сегодня, 27 октября.

Также Госдума приняла проект о запрещении выдачи прокатного удостоверения на кино с пропагандой ЛГБТ. Об этом пишут пропагандистские СМИ, передает 24 канал.

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Что известно о запрещении пропаганды ЛГБТ в России

Запрещается выдача прокатного удостоверения на фильмы с материалами, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения;

запрещается реклама и публикации в СМИ с демонстрацией и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений;

предполагается установить требование вводить коды или совершать другие действия для подтверждения возраста, прежде чем получить доступ к запрещенной для детей информации.

Кроме того, формулируются три административных статьи:

Ответственность за пропаганду педофилии (штраф для граждан до 800 тысяч рублей, для организаций до 10 миллионов, а для иностранцев еще и депортация);

ответственность за распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений/склонностей (штраф для граждан до 200 тысяч рублей, для организаций до 4 миллионов, а для иностранцев еще и депортация);

запрет на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений/склонностей, а не только среди несовершеннолетних (и штрафы повышаются со 100 тысяч до 400 тысяч рублей для граждан и с 1 миллиона до 5 миллионов для организаций).

ЛГБТ в обществе

За последние годы количество украинцев, негативно относящихся к ЛГБТ, упало в полтора раза – с 60,4% до 38,2%, а количество тех, кто относится к ЛГБТ положительно, вчетверо возросло – с 3,3% до 12,8%. Так, уже подавляющее большинство украинцев полностью принимает ЛГБТ-людей.

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