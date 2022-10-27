Також Держдума ухвалила проєкт про заборону видачі прокатного посвідчення на кіно із пропагандою ЛГБТ. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 канал.

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Що відомо про заборону пропаганди ЛГБТ в Росії

Забороняється видача прокатного посвідчення на фільми з матеріалами, що пропагують нетрадиційні сексуальні стосунки та переваги;

забороняються реклама та публікації у ЗМІ з демонстрацією та пропагандою нетрадиційних сексуальних стосунків та переваг;

передбачається встановити вимогу вводити коди або здійснювати інші дії для підтвердження віку, перш ніж отримати доступ до забороненої для дітей інформації.

Крім того, формулюються три адміністративні статті:

Відповідальність за пропаганду педофілії (штраф для громадян до 800 тисяч рублів, для організацій до 10 мільйонів, а для іноземців ще й депортація);

відповідальність за поширення серед неповнолітніх опису чи зображення нетрадиційних сексуальних стосунків/уподобань (штраф для громадян до 200 тисяч рублів, для організацій до 4 мільйонів, а для іноземців ще й депортація);

заборона на будь-яку пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків/уподобань, а не лише серед неповнолітніх (і штрафи підвищуються зі 100 тисяч до 400 тисяч рублів для громадян і з 1 мільйона до 5 мільйонів для організацій).

ЛГБТ у суспільстві

За останні роки кількість тих, українців, які негативно ставиться до ЛГБТ, впала у півтора раза – з 60,4% до 38,2%, а кількість тих, хто ставиться до ЛГБТ позитивно, вчетверо зросла – з 3,3% до 12,8%. Так, вже переважна більшість українців приймає ЛГБТ-людей такими, як вони є.

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