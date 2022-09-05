Пропаганда на 1 сентября в Херсоне провалилась, помог сам Бог, – активист

Школы временно оккупированного Херсона на 1 сентября были обезображены российскими флагами на входе в учебные заведения и внутри и воздушными шарами в цветах триколора, а на линейках играл гимн россии.

Вместе с тем российская пропаганда на День знаний у оккупантов с треском провалилась. Об этом херсонский активист Владимир Молчанов сказал на эксклюзивном стриме 24 канала.

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Так что путинским рупорам не удалось показать картинку "замечательного праздника".

Пропаганда на 1 сентября в Херсоне провалилась. Здесь помог сам Бог, наслав на Херсон дождь,

– сказал активист.

Если бы погодные условия не испортили планы оккупантов, информационные последствия можно лишь предположить.

Вместе с тем они якобы провели линейки в помещении школ. Ни одна из них не была опубликована в российских репортажах. Причина понятна – детей на мероприятии было очень мало.

Более того, во всех школах, которые открыли оккупанты в городе и области, не хватает персонала, учителей и детей. Об этом свидетельствуют и так называемые данные оккупантов, которые очевидно завышены и взяты "с потолка". Потому ситуация очень сложная.

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Как прошло 1 сентября в оккупированном Мелитополе

В захваченном Мелитополе российские оккупанты заставляли школьников фотографироваться на фоне портрета владимира путина. Однако позировать школьников должны были на фоне агрессора путина. Многие дети отказались это делать, а на следующий день вообще не пришли в школу.