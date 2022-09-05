Разом з тим російська пропаганда на День знань в окупантів з тріском провалилася. Про це херсонський активіст Володимир Молчанов сказав на ексклюзивному стрімі 24 каналу.

Увага У школах Мелітополя дітей змушують фотографуватись із портретом путіна: ті відмовляються

Тож путінським рупорам не вдалося показати картинку "чудового свята".

Пропаганда на 1 вересня в Херсоні провалилася. Тут допоміг сам Бог, наславши на Херсон дощ,

– сказав активіст.

Якби погодні умови не зіпсували плани окупантів, інформаційні наслідки можна лише передбачити.

Разом з тим, вони начебто провели лінійки у приміщенні шкіл. Жодну з них не опублікували у російських репортажах. Причина зрозуміла – дітей на заході було дуже мало.

Ба більше, у всіх школах, які відкрили окупанти у місті та області, бракує персоналу, вчителів та дітей. Про це свідчать й так звані дані окупантів, які очевидно завищені та взяті "зі стелі". Тому ситуація дуже складна.

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Як минуло 1 вересня в окупованому Мелітополі

У захопленому Мелітополі російські окупанти змушували школярів фотографуватися на фоні портрета владіміра путіна. Однак позувати школярі мали на фоні агресора путіна. Багато дітей відмовилися це робити, а наступного дня взагалі не прийшли в школу.