Пропаганда пишет об исчезновении 152 бригады под Покровском: что говорит Генштаб

Российские пропагандисты распространяют информацию о якобы исчезновении 152-й отдельной егерской бригады ВСУ вместе с командиром во время боевых действий на Покровском направлении.

Однако в Генштабе ВСУ назвали подобные заявления безосновательными. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

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В Генштабе опровергли заявления пропагандистов

Пропаганда в России заявляет, что во время боевых действий на Покровском направлении пропала 152 отдельная егерская бригада ВСУ совместно с командиром.

В сообщении утверждается, что украинские военные массово исчезают, а их родственники не могут получить никакой информации о судьбе своих близких.

Впрочем, верифицировав информацию в Генштабе ВСУ, ЦПИ сообщает, что 152 бригада продолжает выполнять боевые задачи, и заявления о ее якобы исчезновении безосновательны.

Такие фейки российская пропаганда распространяет для того, чтобы посеять панику среди населения, вызвать недоверие к Вооруженным Силам Украины, деморализовать украинских военных и их семьи. Доверяйте только официальным источникам информации и не распространяйте неподтвержденные данные,

– добавили там.

К слову, за последние сутки на Покровском направлении украинские бойцы остановили 37 штурмовых и наступательных действий врага в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Новоторецкое, Луч, Сухой Яр, Лысовка, Крутый Яр, Новогродовка и Селидово.