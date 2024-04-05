Такое мнение в разговоре с 24 Каналом озвучила журналистка Ксения Ларина. Она убеждена, что мобилизация будет и объяснила, кто может пойти на фронт.

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"Никакого единства нет – это глупость. И все это прекрасно понимают, втом числе и Z-патриоты. Все, что он (Путин – 24 Канал) декларирует о "единой России" – он же сам измельчил ее на кусочки", – отметила журналистка.

Выдумки Путина уже не работают

По словам Лариной, несмотря на призывы Путина, добровольно мало кто пойдет на фронт. Кто-то будет пытаться убежать, если выпустят через границу. А у кого-то не будет выбора, кроме пути на фронт.

"Единство" будут изображать по ТВ и на путинских шабашах. Внутри России люди будут пытаться избежать "великой задачи" – идти "защищать родину". Даже выгодные россияне уже не задают Путину вопрос: а кто вообще и на кого напал. Потому что они знают ответ и боятся его услышать. Поэтому им выгоднее кормиться сказками. Если перестанут верить, то это будет крах", – добавила она.

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