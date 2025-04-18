Сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.

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Что известно о новом российском фейке

Россияне начали распространять фейк о том, что женщина на Харьковщине зарезала своего мужа из 82 ОДШБр.

Фейк, который распространяют россияне / Фото Центра стратегических коммуникаций

Однако в официальном сообщении пресс-службы ГУНП в Харьковской области нет ни одного упоминания о том, что мужчина является военнослужащим.

На деле между нетрезвыми мужем и женой из поселка Орелька возникла ссора. 42-летняя женщина несколько раз ударила ножом своего 48-летнего мужа, чем причинила ему тяжкие телесные повреждения,

– отмечают в Центре стратегических коммуникаций.

Там добавили, что женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее россияне распространять информацию о том, что ВСУ якобы прячут военные грузы на электроподстанции в Харькове. В ЦПД отметили, что подобные сообщения могут свидетельствовать о подготовке России к ударам по энергетике.