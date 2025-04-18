Повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

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Що відомо про новий російський фейк

Росіяни почали розповсюджувати фейк про те, що жінка на Харківщині зарізала свого чоловіка з 82 ОДШБр.

Фейк, який поширюють росіяни / Фото Центру стратегічних комунікацій

Однак в офіційному повідомленні пресслужби ГУНП в Харківській області немає жодної згадки про те, що чоловік є військовослужбовцем.

На ділі між нетверезими чоловіком та дружиною з селища Орілька виникла сварка. 42-річна жінка декілька разів вдарила ножем свого 48-річного чоловіка, чим спричинила йому тяжкі тілесні ушкодження,

– зазначають у Центрі стратегічних комунікацій.

Там додали, що жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше росіяни поширювати інформацію про те, що ЗСУ нібито переховують військові вантажі електропідстанції у Харкові. У ЦПД зазначили, що подібні повідомлення можуть свідчити про підготовку Росії до ударів по енергетиці.