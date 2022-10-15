Критика российских властей Скабеевой или Соловьевым: почему это не мешает Путину
В России пытаются снижать социальное напряжение через контролируемую критику на федеральных телеканалах. В то же время пропагандисты соблюдают границы, которые не вредят кремлевскому режиму.
Управляемость общественного недовольства в России может вылиться в формирование новых политических сил. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.
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"Разность" критики
Эксперт отметил, что в России нужно выделять разные виды критики, в том числе и от провластных пропагандистов.
Критика Скабеевой или Соловьева – это контролируемая критика. Бывает критика, которую можно оценить как элемент политического процесса, где действительно есть плюрализм мнений, а бывает критика контролируемая и разрешенная – для того, чтобы общество находило отражение своих внутренних переживаний,
– объяснил обозреватель.
По его словам, когда Скабеева или Соловьев критикуют определенное звено власти – это отражение возмущения российского общества.
"Эти люди также хотят на уровне тех или иных пропагандистов услышать то, что они чувствуют. И они слышат это от Соловьева, Скабеевой и других людей с меньшей аудиторией", – добавил Вигиринский.
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"Капитализация" пропаганды
Политолог отметил, что анализируя позицию отдельных представителей российского медийного сообщества, являющихся "ТОП-ами с сверхбольшой аудиторией", можно сказать о том, что эти люди пытаются закрепить за собой "крайнее правое будущее политического характера".
В будущем их пропаганда может "капитализироваться" в получении определенных должностей на уровне выборных органов Госдумы или органов регионального уровня. Это тоже один из закономерных результатов, потому что популярность на волне войны, которая является событием для России – так или иначе увеличивается,
– указал эксперт.
По его мнению, когда пропагандисты возводят "в единое контролируемое направление" чрезвычайно активную "правонастроенную" часть общества, то они условно формируют другую политическую силу, в которую входят зависящие от них люди.
"Эти люди "капитализируются" и тогда можно контролировать все политическое пространство. Когда я говорю о "контролируемости", надо понимать, что то, что говорит Соловьев – шло ли оно в разрез с позицией Путина, Герасимова и Шойгу. Соловьев понимает, что "выпить лишнего" в пропаганде он точно не сможет", – резюмировал Вигиринский.
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Смена риторики в России: что известно
- Власть в России начала признавать существенные потери на войне. Не говорить об этом она не могла, потому что люди получают похоронки, и понятно, что на фронте потери будут все равно.
- В то же время стало известно, что Кремль готовит репрессии в отношении военнослужащих из когорты "ультрапатриотов". Под ударом мог оказаться и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков).
- Психолог Виталий Ким считает, что если Путин захочет сменить "государственных пропагандистов" - Скабееву, Симоньян, Соловьева и Кисильева, он это сможет легко сделать.