Критика российских властей Скабеевой или Соловьевым: почему это не мешает Путину

В России пытаются снижать социальное напряжение через контролируемую критику на федеральных телеканалах. В то же время пропагандисты соблюдают границы, которые не вредят кремлевскому режиму.

Управляемость общественного недовольства в России может вылиться в формирование новых политических сил. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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"Разность" критики

Эксперт отметил, что в России нужно выделять разные виды критики, в том числе и от провластных пропагандистов.

Критика Скабеевой или Соловьева – это контролируемая критика. Бывает критика, которую можно оценить как элемент политического процесса, где действительно есть плюрализм мнений, а бывает критика контролируемая и разрешенная – для того, чтобы общество находило отражение своих внутренних переживаний,

– объяснил обозреватель.

По его словам, когда Скабеева или Соловьев критикуют определенное звено власти – это отражение возмущения российского общества.

"Эти люди также хотят на уровне тех или иных пропагандистов услышать то, что они чувствуют. И они слышат это от Соловьева, Скабеевой и других людей с меньшей аудиторией", – добавил Вигиринский.

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"Капитализация" пропаганды

Политолог отметил, что анализируя позицию отдельных представителей российского медийного сообщества, являющихся "ТОП-ами с сверхбольшой аудиторией", можно сказать о том, что эти люди пытаются закрепить за собой "крайнее правое будущее политического характера".

В будущем их пропаганда может "капитализироваться" в получении определенных должностей на уровне выборных органов Госдумы или органов регионального уровня. Это тоже один из закономерных результатов, потому что популярность на волне войны, которая является событием для России – так или иначе увеличивается,

– указал эксперт.

По его мнению, когда пропагандисты возводят "в единое контролируемое направление" чрезвычайно активную "правонастроенную" часть общества, то они условно формируют другую политическую силу, в которую входят зависящие от них люди.

"Эти люди "капитализируются" и тогда можно контролировать все политическое пространство. Когда я говорю о "контролируемости", надо понимать, что то, что говорит Соловьев – шло ли оно в разрез с позицией Путина, Герасимова и Шойгу. Соловьев понимает, что "выпить лишнего" в пропаганде он точно не сможет", – резюмировал Вигиринский.

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