Пропаганда в рясе: на Харьковщине настоятель храма помогал захватчикам
Источник:Служба безопасности Украины
В Харьковской области объявили в розыск приспешника местного гауляйтера. Речь идет о настоятеле одного из храмов УПЦ Московского патриархата.
В своих проповедях настоятель храма дескридировал наших защитников и оправдывал российскую агрессию. Его уже объявили в розыск, сообщили в СБУ.
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По данным следствия, во время временной оккупации Купянского района настоятель храма призвал местную религиозную общину поддержать захватчиков. Более того, оправдывал в своих проповедях преступления российского агрессора.
Пропагандист в рясе всячески способствовал распространению оккупационного режима в захваченной части региона. Свои действия согласовывал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым.
Для проведения подрывной деятельности он (настоятель храма – 24 канал) привлек прихожанку из одного из местных сел, помогавшую ему распространять прокремлевскую пропаганду,
– подчеркнули в СБУ.
После деоккупации, клирик со своей сообщницей сломя голову бежали в Россию, чтобы скрыться от правосудия. Украинские правоохранители объявили подозреваемых в розыск.
Благодарность настоятеля храма УПЦ МП захватчикам / Фото СБУ
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