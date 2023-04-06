Российская пропаганда в Африке: как изменились кремлевские месседжи в 2023 году

Центр стратегических коммуникаций и безопасности проанализировал медиаландшафт 5 стран Африки. Аналитиков интересовало освещение войны России против Украины и смена кремлевских месседжей в 2023 году.

Отметим, что в 2022 году Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подробно проанализировал медиаландшафт 4 стран Африки – Египта, Нигерии, Кении и Южно-Африканской Республики. Это сделали, чтобы понять, что пишут о войне России против Украины в онлайн-медиа Африки и как влияет на это пропаганда. Для этого анализа был использован мониторинг, проведенный украинским социальным стартапом LetsData в июне и июле.

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В этом году Центр продолжил в сотрудничестве с LetsData отслеживать медиаландшафт уже пяти африканских стран. Кении, Нигерии, Южно-Африканской Республики, Египта и Ганы – в январе и феврале, чтобы отследить основные тенденции и изменения распространения российских нарративов.

Методология: с помощью машинного обучения собрали публикации с по крайней мере одним упоминанием об Украине и / или войне в Украине в онлайн-СМИ исследовавшихся стран. Для каждой страны выбрали наиболее посещаемые сайты онлайн-СМИ (также учтены разделяющие пророссийскую риторику, телеканалы и газеты, имеющие онлайн-версию). Сбор данных и их анализ производился на языке оригинала. Подготовка и обработка данных производилась на языке программирования Python. В основе обработки текста лежал контент-анализ.

В исследовании представлены только те нарративы и месседжи, которые воспроизводят российскую пропаганду, которая не исключает наличия продуктивных и нейтральных нарративов у медиа проанализированных стран, рассказывает аналитика Центра Ирина Суббота.

Российские месседжи по поводу военной помощи Украине

Анализ информационного ландшафта в 2023 году показывает, что в африканских онлайн-медиа продолжают распространяться, а также активизируются новые месседжи по поводу военной помощи Украине.

Например, в исследовании в 2022 году Центр стратегических коммуникаций отмечал такие месседжи, как:

"конфликт подпитывается большими поставками оружия в Украину с Запада",

"поддержка Запада не будет продолжаться, запасы оружия иссякают"

и "западное оружие угрожает обстрелу территории России".

В начале 2023 года распространялись следующие сообщения:

"страны отказываются оказывать военную помощь Украине",

"снабжение оружия продолжает страдания украинцев"

и "снабжение оружия Украине ослабляет сами страны, которые его предоставляют".

Кроме того, активизировались месседжи, запугивающие перспективой "применения ядерного оружия Россией в случае продолжения поставок оружия Украине". В таких месседжах прочили "превращение Европы в радиоактивное кладбище", а последствия для Запада от поставок Украине оружия описывались словами "глобальная катастрофа", "апокалипсис" и "третья мировая".

К примеру: "новое оружие для Киева приведет к глобальной катастрофе"; "поддержка Украины танками превратит Европу в радиоактивное кладбище"; "поставка танков Украине спровоцирует третью мировую войну, которая превратит мир в пепел"; "Путин угрожает апокалипсисом, если Запад продолжит присылать Украине оружие" и "если украинская армия получит оружие, способное нанести удар вглубь России, российская сторона использует ранее не применявшееся оружие".

Тенденция распространение одновременно противоречивых месседжей по поводу военной помощи для Украины, как и в 2022 году, до сих пор хранится в онлайн-медиа стран Африки. Например, распространение месседжей, с одной стороны, якобы о "прекращении предоставления Западом оружия для Украины", а с другой – запугивания и шантажа из-за продолжения его поставок.

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Российские месседжи по теме ядерного оружия и "провокаций Украины"

Месседжи по применению ядерного оружия также носили противоречивый характер – угрозы со стороны России применить ядерное оружие и одновременное обвинение США в якобы "планировании опробовать ядерное оружие". Например, "Медведев: ядерный удар неизбежен, если Россия терпит поражение в Украине" и "Путин: США думают об испытаниях ядерного оружия".

якобы "Украина / США создают / планируют провокации против России".

В странах Африки, например, были отмечены такие месседжи нарратива по поводу "провокаций": "Киевские войска готовятся взорвать зернохранилища в Харькове, чтобы сделать провокацию против Москвы", "США готовят провокационную атаку с ядом в Украине, чтобы обвинить Россию" и "Украина готовит провокацию против России, чтобы привлечь внимание мирового сообщества и ускорить поставки ракет большой дальности для удара по России".

Российские нарративы о НАТО и США и их "роль" в войне

Упоминания о НАТО и США в онлайн-медиа стран Африки фиксируются в уже привычных кремлевских нарративах и месседжах.

К примеру, в очередной раз распространялись сообщения о "расширении НАТО на восток": "Альянсу следовало прислушаться к предупреждениям о том, что его расширение на восток усугубит нестабильность в регионе".

Кроме того, НАТО и США упоминались и в роли "партнеров в преступлениях Киева", например: "Вашингтон косвенно воевал с Москвой, поскольку Киев воевал американским оружием и техникой" и "НАТО фактически находилось в военном противостоянии с Россией, поставляя свое оружие Украине".

Также продолжается продвижение тезисов о якобы "подконтрольности" Украины США. К примеру, "Вашингтон использует украинцев для обслуживания интересов своего военно-промышленного комплекса", "активизация участия США в событиях в Украине связана со страхом потерять свою колонию и тем, что Вашингтон и НАТО используют Украину как полигон".

Кроме того, распространялись месседже об "американских биолабораториях в Украине".

Другие кремлевские нарративы и месседжи в странах Африки

Среди других тем, которыми Россия манипулирует в странах Африки: религия, мирные переговоры, вымышленные победы российской армии, "раскол между странами ЕС" и "обстрелы украинскими военными гражданского населения".

В теме религии, в частности, распространялись месседжи, якобы "украинские власти преследуют религиозные учреждения".

В "срыве" мирных переговоров российские месседжи обвиняли Запад, например: "Россия была готова быстро заключить мирное соглашение с Украиной, но Запад его сорвал и помешал Украине заключить мир" и "Запад приказал Зеленскому – никаких мирных договоренностей".

Кроме того, африканские аудитории убеждали в том, что Россия "добилась значительных успехов в Украине во второй половине 2022 года, а сейчас набрала обороты и достигает постепенного прогресса на востоке Украины".

Также продвигались российские нарративы о якобы "расколе и ссорах внутри Запада". К примеру: "украинский кризис вызывает напряжение в отношениях между Вашингтоном и Берлином" и "европейские государства должны противостоять агрессивной Польше и Прибалтике, которые делают все возможное, чтобы спровоцировать дальнейшее противостояние с Россией".

Как и в прошлом году, в 2023 году в онлайн-медиа стран Африки продолжается распространение месседжей, якобы "Украина обстреливает собственные города и мирных жителей". Кроме того, среди этих месседжей активизировались следующие: "Украина угрожает городам Донбасса американским оружием" и "Украина угрожает мирным жителям: украинские войска обстреляли ракетами НАТО Макеевку и Донецк".

Российские "эксперты" на местном телевидении

Безусловно, распространение всех вышеперечисленных нарративов и тезисов в информационном пространстве Кении, Нигерии, Южно-Африканской Республики, Египта и Ганы происходит. Особенно ярко это представлено в Египте, где даже в эфиры местных телеканалов включаются отдельные российские "эксперты", отметил аналитик Центра Андрей Рудык.

Однако важно понимать, что основной акцент российская пропаганда в этих странах делает именно на "европейском контексте", эксплуатируя колониальное прошлое и сознательно подогревая антиевропейские настроения местного населения. Египет тоже отличается по этому вопросу, поскольку российская пропаганда в этой стране пытается отработать и "американскую тему" с целью информационного подрыва сотрудничества между Каиром и Вашингтоном.

Нарративы по ядерной угрозе и ядерному противостоянию фактически ничем не отличаются от тех, которые распространяются Россией в Европе. В целом тема ядерного оружия закономерно актуальна для информационного пространства практически любой страны мира. Поэтому российские потуги в этом вопросе носят скорее инерционный характер.

Важным российским нарративом, распространяющимся в Египте и, в меньшей степени, в Гане и Кении, является "срыв снабжения зерна украинской, а не российской стороной". Следует понимать, что, совершая блокаду судов с зерном, Россия имеет целью нанести Украине не сколько финансового, сколько репутационного ущерба. Отражение этого можно увидеть на результатах голосования за любую проукраинскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН.

Отдельно целесообразно упомянуть о месседже "американские биолаборатории в Украине". Особое распространение он получил в Нигерии, поскольку население этой страны более чувствительно к медицинским, фармацевтическим и другим подобным темам (скандалы с контрафактным лекарством, вирусные заболевания и т.п.). В качестве примера в прошлом году Россия способствовала распространению месседжа об "американских биолабораториях в Нигерии".

Подытоживая, следует отметить, что Россия в большинстве своем пытается переносить информационные практики с европейского на африканский континент. Во многом она учитывает местную специфику и концентрирует свое внимание на конкретных мероприятиях, как в Египте, Нигерии или ЮАР. Однако в целом российская пропаганда в исследуемых странах основывается на достаточно примитивных тезисах, которые при должном уровне противодействия могут в большинстве случаев быть нивелированными.