Горе-кинематографисты: россияне снимали "обстрел десанта ВСУ", а били по опоре моста

Российские пропагандисты снова бредят. Они заявляют о мифическом украинском десанте в Энергодаре.

Россиянам показалось, что Украина высадила свой десант. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций.

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Новый фейк от оккупантов

Центр стратегических коммуникаций опроверг очередной фейк оккупантов. Захватчики опубликовали видео "уничтожение морского десанта ВСУ экипажами вертолетов Ка-52" в районе ЗАЭС.

На самом деле россияне попали в опору моста вблизи Энергодара. Этот мост весной 1943 года начали строить немцы, а в феврале следующего года его взорвали. От сооружения остались лишь две опоры, одна из которых и стала "жертвой" российской армии.

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Россияне "победили" призрачный десант в Херсонской области

Российские ресурсы вечером 14 сентября разгоняли сообщение якобы в оккупированной Херсонской области высаживается десант украинских сил. Из-за серьезных провалов на фронте оккупанты уже придумывают себе "победы".

Кремлевские пропагандисты писали, мол, "ВСУ высадили 5 лодок с десантом на Кинбурнской косе". Захватчики, только вчера убегавшие с награбленным в оккупированный Крым, призрачный десант вроде бы поймали.

Очевидно, что россияне придумывают "победы" на ровном месте. Пропагандисты разгоняли сообщения с одним и тем же текстом – по методике. Появлялись они в телеграмм-каналах практически минута в минуту.

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