Росіянам примарилось, що Україна висадила свій десант. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій.

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Новий фейк від окупантів

Центр стратегічних комунікацій спростував черговий фейк окупантів. Загарбники опублікували відео "знищення морського десанту ЗСУ екіпажами вертольотів Ка-52" у районі ЗАЕС.

Насправді росіяни влучили в опору мосту поблизу Енергодара. Цей міст весною 1943 почали будувати німці, а в лютому наступного року його підірвали. Від споруди залишилися лише дві опори, одна із яких і стала "жертвою" російської армії.

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Росіяни "перемогли" примарний десант на Херсонщині

Російські ресурси ввечері 14 вересня розганяли повідомлення буцімто на окупованій Херсонщині висаджується десант українських сил. Через серйозні провали на фронті окупанти вже вигадують собі "перемоги".

Кремлівські пропагандисти писали, мовляв, "ЗСУ висадили 5 човнів із десантом на Кінбурнській косі". Загарбники, що лише вчора тікали з награбованим до окупованого Криму, примарний десант начебто спіймали.

Очевидно, що росіяни вигадують "перемоги" на рівному місці. Пропагандисти розганяли повідомлення з одним і тим же текстом – за методичкою. З'являлись вони у телеграм-каналах фактично хвилина в хвилину.

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