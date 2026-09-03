Как сообщает Центр по противодействию дезинформации, это фактически аналог школьных пропагандистских уроков "Разговоры о важном", адаптированный для дошкольников. В соответствии с разработанными методическими рекомендациями воспитатели должны проводить идеологические беседы с детьми в возрасте от 5 лет.

Что предусматривают "добрые игры" для дошкольников?

Для каждой возрастной группы подготовлены отдельные темы и нарративы. Самым маленьким воспитанникам будут рассказывать об аннексированном Крыме как о прекрасном месте для отдыха. В то же время для детей в возрасте 5–6 лет уже продвигают культ Крымского моста, представляя его как "символ силы и единства".

Детям в возрасте 6–7 лет будут рассказывать об оккупации украинского полуострова как о "восстановлении исторической справедливости".

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что это наглядный пример тоталитарной системы, которая пытается полностью подчинить сознание человека с самых первых лет его жизни.

Детям начинают промывать мозги, только что они впервые сталкиваются с системой образования – прямо из детского сада,

– говорится в сообщении ЦПД.

Напомним, ранее мы писали о том, что в школах на оккупированных территориях вводят обязательную военную подготовку. Кроме того, накануне нового учебного года Кремль подготовил методические материалы по привлечению оккупантов к проведению церемонии первого звонка.