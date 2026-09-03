Як повідомляє Центр протидії дезінформації, це фактично аналог шкільних пропагандистських уроків "разговоры о важном", адаптований для дошкільнят. За розробленими методичками вихователі повинні проводити ідеологічні розмови з дітьми віком від 5 років.

Що передбачають "добрі ігри" для дошкільнят?

Для кожної вікової групи підготували окремі теми та наративи. Наймолодшим вихованцям розповідатимуть про анексований Крим як про чудове місце для відпочинку. Водночас для дітей віком 5 – 6 років уже просувають культ Кримського мосту, подаючи його як "символ сили та єдності".

Дітям віком 6 – 7 років розказуватимуть про окупацію українського півострова як про "відновлення історичної справедливості".

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що це наочний приклад тоталітарної системи, яка намагається повністю підпорядкувати свідомість людини з найперших років її життя.

Дітям починають промивати мізки, щойно вони вперше стикаються з системою освіти – прямо з дитячого садочка,

– йдеться у повідомленні ЦПД.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у школах на окупованих територіях запроваджують обов'язкову військову підготовку. Крім того, напередодні нового навчального року Кремль підготував методички із залученням окупантів до проведення першого дзвоника.