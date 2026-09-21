Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Как Россия пытается переписать историю для студентов на оккупированных территориях?

Учебно-методические материалы курса "История России" получили студенты второго курса так называемого Херсонского государственного педагогического университета в Скадовске и Херсонского технического университета в Геническе. В распоряжении аналитиков оказались презентационные материалы о феодальной раздробленности и событиях начала XX века.

Презентации построены по принципу искусственного преувеличения российского прошлого и исключения любых упоминаний об украинской государственности. Владимиро-Суздальское княжество в программе называют единственным классическим образцом русского княжества, а перенос великокняжеского титула из Киева на северо-восток датируется серединой XII века.

Авторы курсов полностью завершают историю Киевской Руси 1169 годом, когда войско Андрея Боголюбского разграбило Киев. После этого оккупационная программа выстраивает прямую линию Киев – Владимир – Москва для создания иллюзии преемственности российского государства.

Древнерусские племена в методических пособиях сводятся к роли будущих русских, скрывая различия между средневековой Русью и современной Россией. Кроме того, фигура князя Владимира подается исключительно в рамках российской пропаганды как мягкого правителя, который якобы избегал казней после крещения.

Из пятнадцати земель древнерусского периода программа подробно описывает лишь три, представляя захват новых территорий Москвой как естественный и неизбежный этап развития. Военные захваты и насильственное подчинение соседних народов при этом полностью игнорируются.

Пересмотр коснулся и событий начала XX века, где авторы курса снимают вину с царского режима за социальные кризисы. Революционные события объясняются исключительно леностью рабочих, а поражения в Первой мировой войне замазываются описанием индивидуального героизма солдат.

Российские пропагандистские плакаты того времени представляются студентам как часть патриотического воспитания без какого-либо критического анализа. Причины участия империи в войне сводятся лишь к стремлению контролировать проливы и Константинополь.

Россия меняет программу по истории / Служба внешней разведки Украины

Замена украинского контекста российским имперским нарративом уже закреплена в образовательной политике оккупантов Херсонщины на 2026–2030 годы. Главная цель этой системы заключается в окончательном уничтожении критического мышления молодежи и воспитании послушных граждан России.