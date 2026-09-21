Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Як Росія намагається переписати історію для студентів на окупованих територіях?

Навчально-методичні матеріали курсу "Історія росії" отримали студенти других курсів так званих Херсонського державного педагогічного університету у Скадовську та Херсонського технічного університету в Генічеську. У розпорядженні аналітиків опинилися презентаційні розробки про феодальну роздробленість та події початку XX століття.

Презентації побудовані за принципом штучного розширення російського минулого та вилучення будь-яких згадок про українську державність. Володимиро-Суздальське князівство у програмі називають єдиним класичним зразком руського князівства, а перенесення великокняжого титулу з Києва на північний схід датовано серединою XII століття.

Автори курсів повністю завершують історію Київської Русі 1169 роком, коли військо Андрія Боголюбського розграбувало Київ. Після цього окупаційна програма вибудовує пряму лінію Київ – Володимир – Москва для створення ілюзії спадкоємності російської держави.

Давньоруські племена у методичках зводять до ролі майбутніх росіян, приховуючи відмінності між середньовічною Руссю та сучасною Росією. Крім того, постать князя Володимира подається суто в рамках роспропаганди як м'якого правителя, який нібито уникав страт після хрещення.

Із п'ятнадцяти земель давньоруського періоду програма детально описує лише три, подаючи загарбання нових територій Москвою як природний і неминучий етап розвитку. Воєнні захоплення та насильницьке підпорядкування сусідніх народів при цьому повністю ігноруються.

Переписування торкнулося і подій початку XX століття, де творці курсу знімають провину з царського режиму за соціальні кризи. Революційні події пояснюють виключно лінощами робітників, а поразки у Першій світовій війні замальовують описом окремого героїзму солдатів.

Російські пропагандистські плакати того часу подаються студентам як частина патріотичного виховання без будь-якого критичного аналізу. Причини участі імперії у війні зводять лише до прагнення контролювати протоки та Константинополь.

Росія змінює програму з історії / Служба зовнішньої розвідки України

Заміна українського контексту російським імперським наративом уже закріплена в освітній політиці окупантів Херсонщини на 2026 – 2030 роки. Головна мета цієї системи полягає в остаточному знищенні критичного мислення молоді та вихованні слухняних громадян Росії..